ما هي علاقة هواوي مع بريطانيا؟

قال نائب رئيس هواوي الصينية، إن العقوبات الأميركية التي تستهدف الشركة لم يكن لها تأثير فوري على قدرتها على توريد معدات الجيل الخامس إلى بريطانيا.

وأكد نائب رئيس الشركة أن الأمر قد يستغرق شهوراً لتحديد أثر الإجراءات الأميركية التي تم الإعلان عنها في مايو الماضي التي تهدف إلى شل قدرة هواوي للحصول على شرائح دقيقة متطورة لمعدات الاتصالات الخاصة بها.

ومنحت بريطانيا شركة هواوي وصولاً محدوداً لبناء شبكة الجيل الخامس للاتصالات في يناير.

لندن تعرضت لضغوط أميركية لاستبعاد هواوي التي تتهمها واشنطن بالتجسس ولكن بريطانيا لم تعط اهتماماً للتحذيرات الأميركية.

بريطانيا شككت مؤخراً بموثوقية معدات هواوي إثر العقوبات الأميركية.