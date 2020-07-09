ما العوامل التي تدعم ارتفاع البورصة الألمانية؟

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، بعدما ألمحت شركة ساب للبرمجيات إلى تعافي أنشطتها من الضرر الناجم عن جائحة كورونا فيما عزز تفاؤل بشأن انتعاش الاقتصاد الصيني البورصة الألمانية لتحقق أداء أفضل من سائر السوق.

وفاق أداء الأسهم المدرجة في فرانكفورت بقية الأسهم الأوروبية حيث قفزت 0.9% بعدما كشفت بيانات أن الصادرات الألمانية تعافت في مايو بدعم من رفع إجراءات العزل العام.

وقالت مراسلة العربية كارينا كامل إن الارتفاعات لم تكن كبيرة أو مقنعة في المنطقة الأوروبية وإنما جاءت بعد الارتفاعات في البورصة الآسيوية لكن لا يوجد عامل قوي يدعم الارتفاعات في المنطقة الأوروبية. وفاق أداء البورصة الألمانية جميع المؤشرات الأوروبية بعد ارتفاع قوي لسهم شركة "إس أي بي" عملاق التكنولوجيا والبرمجة الألمانية".