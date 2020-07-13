تداولات إيجابية للأسواق العالمية بدعم الآمال حول عقار كورونا

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني إلى أعلى مستوى إغلاق في شهر اليوم الاثنين، مقتديا بمكاسب الأسهم الأميركية حيث عوضت نتائج إيجابية لعقار محتمل لعلاج مرضى كوفيد-19 إثر مخاوف المستثمرين حيال تنامي حالات الإصابة بالفيروس.

وقالت مراسلة العربية كارينا كامل، إن مؤشر نيكاي القياسي أغلق مرتفعا 2.22% عند 22787.74 نقطة، في أعلى إقفال له منذ العاشر من يونيو حزيران، مدعوما أيضا بمكاسب في أسهم السيارات بفضل بيانات صناعية قوية من الصين. وارتفع 219 سهما على المؤشر في مقابل انخفاض ستة أسهم.

وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.46% مسجلاً 1573.02 نقطة، في مكاسب شملت جميع مؤشرات قطاعاته الثلاثة والثلاثين.

وكانت الأسهم الأميركية ارتفعت يوم الجمعة بعد أن أظهر عقار ريمديسيفير من شركة جيلياد ساينسز نجاحا في خفض احتمالات الوفاة لمرضى حالات الإصابة الحادة بكوفيد-19، لكن الشركة قالت إن تأكيد منافع العقار مازال يتطلب مزيداً من التجارب السريرية الدقيقة.