هذه العوامل دعمت سهم "أملاك" في أول يوم تداول

قال محمد العمران رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية "إن شركة أملاك العالمية تعد أول شركة تمويل عقاري في السعودية والتي تم إدراجها اليوم في السوق. التغطية كبيرة جداً من قبل المؤسسات والأفراد بأكثر من 7 مرات، وهو ما يعكس شهية المستثمرين لشراء أسهم شركة أملاك العالمية".

وأضاف العمران "إن أسهم الشركة أغلقت اليوم بالنسبة القصوى بـ17 مليون سهم انتظار على النسبة، وهو ما يعطي إشارة إلى أننا قد نشهد ارتفاعات قوية يوم غد لهذا السهم، ويوضح أن شهية المستثمرين قوية. هناك عاملان يلعبان دوراً محورياً في عملية شراء السهم وهي التوزيعات النقدية بمعدل 7.5% من القيمة الاسمية وإدراج السهم ضمن القطاع المصرفي، وهو ما يعطي قيمة لشركة تمويل عقاري أنها تقف في مصاف البنوك التجارية كتصنيف ضمن السوق المالية وهو مؤشر إيجابي للشركة".

وتصدر سهم شركة أملاك العالمية قائمة الأسهم المرتفعة في السوق السعودية، اليوم الإثنين، وصعد بنسبة 10% ليصل إلى 17.6 ريال.

وبلغت قيم التداولات في بداية التعاملات على أسهم الشركة، نحو 45.59 مليون ريال، مستحوذا على 4.23% من إجمالي قيم تداولات السوق.

وأعلنت السوق المالية السعودية "تداول" أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري اعتباراً من اليوم الاثنين.