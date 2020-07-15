ما العوامل التي دعمت الأسواق الأوروبية؟

تعافت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، من خسائر سجلتها في الجلسة السابقة بدعم من أنباء إيجابية بشأن لقاح محتمل لمرض كوفيد-19، فيما يقيم المستثمرون مجموعة متفاوتة من التقارير الفصلية في مستهل موسم إعلانات الأرباح.



وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.8%، وتصدرت أسهم شركات السياحة والترفيه والتعدين المكاسب.



وقالت مراسلة العربية، كارينا كامل، إن الأسواق تلقت معنويات السوق دعماً، بعدما تبين أن اللقاح التجريبي الذي تنتجه شركة مودرنا الأميركية للتكنولوجيا الحيوية لعلاج كوفيد-19 آمن، وأحدث ردود فعل مناعية في دراسة جارية في مراحلها المبكرة وبعض البيانات من بريطانيا حول أسعار المستهلكين.