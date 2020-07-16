تحذير من تضخم عالمي غير مسبوق

مدير صندوق التحوط Quadriga Igneo يحذر من موجة تضخم قوية في العقد المقبل

هذا الصندوق حقق عائداً بـ 47% منذ بداية العام بعد مراهنته على أسعار الذهب وسندات الخزانة



العقد المقبل سيشهد تضخماً لا تستطيع البنوك المركزي السيطرة عليه

دييجو باريلا مدير صندوق Quadriga Igneo

التحفيز النقدي غير المسبوق يغذي فقاعات الأصول وينمي إدمان الشركات على الديون

دييجو باريلا مدير صندوق Quadriga Igneo

رفع أسعار الفائدة أصبح مستحيلاً دون حدوث انهيار اقتصادي

دييجو باريلا مدير صندوق Quadriga Igneo

أسعار الذهب سترتفع لتصل إلى 5000 دولار للأونصة في 5 أعوام

دييجو باريلا مدير صندوق Quadriga Igneo

الحكومة والبنوك تطبعان المزيد من الأموال لتجنب النظام من الانهيار

دييجو باريلا مدير صندوق Quadriga Igneo

فقاعة الأصول ستنفجر بالتأكيد

دييجو باريلا مدير صندوق Quadriga Igneo

لدى الفدرالي الأدوات المناسبة للتعامل مع مخاطر التضخم

ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفدرالي في سان فرانسيسكو

