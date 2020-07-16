تحذير من تضخم عالمي غير مسبوق

مدير صندوق التحوط Quadriga Igneo يحذر من موجة تضخم قوية في العقد المقبل
هذا الصندوق حقق عائداً بـ 47% منذ بداية العام بعد مراهنته على أسعار الذهب وسندات الخزانة
العقد المقبل سيشهد تضخماً لا تستطيع البنوك المركزي السيطرة عليه
دييجو باريلا مدير صندوق Quadriga Igneo
التحفيز النقدي غير المسبوق يغذي فقاعات الأصول وينمي إدمان الشركات على الديون
دييجو باريلا مدير صندوق Quadriga Igneo
رفع أسعار الفائدة أصبح مستحيلاً دون حدوث انهيار اقتصادي
دييجو باريلا مدير صندوق Quadriga Igneo
أسعار الذهب سترتفع لتصل إلى 5000 دولار للأونصة في 5 أعوام
دييجو باريلا مدير صندوق Quadriga Igneo
الحكومة والبنوك تطبعان المزيد من الأموال لتجنب النظام من الانهيار
دييجو باريلا مدير صندوق Quadriga Igneo
فقاعة الأصول ستنفجر بالتأكيد
دييجو باريلا مدير صندوق Quadriga Igneo
لدى الفدرالي الأدوات المناسبة للتعامل مع مخاطر التضخم
ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفدرالي في سان فرانسيسكو