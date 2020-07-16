ما سبب قرار أوبك+ بتخفيف إجراءات خفض الإنتاج؟

قال الدكتور طلال البذالي، خبير نفط إن السبب الرئيسي الذي دفع اللجنة الوزارية لاتخاذ مثل هذا القرار لا يتعلق بتوازن السوق النفطية أو تعافي الطلب لكن بفعل ضغوط من الدول المنتجة بسبب الضغوط على موازناتها المالية التي تعاني بشكل كبير لذلك اضطروا لتخفيض الكميات الكبيرة. العملية ليست للمحافظة على الأسعار وإنما سياسة البيع بالكمية وهم بحاجة إلى بيع أكبر كمية من البراميل بأسعار مناسبة".

وأضاف البذالي "أن السبب الرئيسي الذي دفع روسيا وغيرها من الدول المنتجة هو الحاجة إلى النقد لتمويل مشاريعها وموازنة دولتها مع الاتجاة لسياسة بيع البراميل بعيداً عن الأسعار المرتفعة".

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، أمس الأربعاء، على تقليص خفض إنتاج النفط اعتبارا من أغسطس مع تعافي الاقتصاد العالمي ببطء من تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتخفض أوبك+ الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يومياً منذ مايو بما يعادل 10% من الإمدادات العالمية لكن اعتبارا من أغسطس، من المقرر أن تتقلص التخفيضات رسميا إلى 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر.