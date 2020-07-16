ما أبرز العوامل وراء مكاسب "جرير" للربع الثاني؟

أكد محمد العقيل رئيس مجلس إدارة شركة جرير للتسويق أن ارتفاع مستوى التجارة الإلكترونية ساهم بشكل كبير في دعم النتائج المالية خلال الربع الحالي رغم إجراءات الإغلاق في المدن الرئيسية.

وأشار العقيل في لقاء له مع "العربية" "أن التجارة الإلكترونية شكلت 23% من مبيعات جرير في الربع الثاني بحيث تضاعفت 6 مرات في الربع الثاني عن نتائح العام الماضي. الشركة حققت زيادة قوية بمبيعات الكمبيوتر لدى جرير مع العمل من المنزل ومستلزمات الدراسة الحصيلة الأعلى من المشتريات رغم تراجع عدد الزوار للمتاجر بفعل إجراءات الحظر".

وأضاف "أن التوجه لرفع أسعار الضريبة ساهم بشكل ملحوظ في ارتفاع سريع بالمبيعات خلال آخر أسبوعين قبل زيادة الضريبة بما يقارب 50% من إجمالي المشتريات. نتوقع أن يؤثر الارتفاع بالضريبة على مبيعات الربع الثالث إلى أن تتضح الصورة خلال الربع الأخير من العام. نستهدف النمو بالحصول على حصة أكبر في السوق".

وقد ساهمت مبيعات الأونلاين كثيراً في ارتفاع مبيعات التجزئة. ففي الوقت الذي تأثر فيه كثيراً أداء المعارض بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار جائحة كوفيد 19 حققت مبيعات الأونلاين قفزة كبيرة باعتبارها قناة التسوق الرئيسية المتاحة للمستهلكين في فترات الإغلاق وحظر التجول.

وارتفعت الأرباح الفصلية لشركة جرير للتسويق بعد الزكاة والضريبة إلى 208.4 مليون ريال، في الربع الثاني من 2020، مقابل 169.1 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2019، بنمو 23.2%. ومقابل أرباح الربع السابق، تراجعت أرباح جرير بنسبة 17%، حيث كانت 251.7%.