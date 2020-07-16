هذه العوامل تدعم مواصلة ارتفاع الذهب

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس قرب أعلى مستوى لها في تسع سنوات، إذ عادلت المخاوف من تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وتنامي التوتر في العلاقات الأميركية الصينية إثر بيانات إيجابية عن الاقتصاد الصيني.

وقال عمرو عبده الشريك المؤسس لأكاديمية تريدر الأميركية، إن هناك عوامل عدة تدعم ارتفاع الذهب، منها العوائد على سندات الشركات وعوائد على السندات السيادية وتراجع الفوائد في البنوك وضخ نقود جديدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1809.62 دولار للأونصة لكنه تحرك في نطاق ضيق بلغ نحو خمسة دولارات وظل أقل بمقدار 8.09 دولار فقط عن أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011 والذي سجله في الأسبوع الماضي وبلغ 1817.71 دولار للأونصة.

واستقر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة إلى حد كبير عند 1813.40 دولار.