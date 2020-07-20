أوروبا على وشك تسجيل أطول قمة في تاريخها

لا تزال الأنظار موجهة إلى بروكسل حيث لم يتم حسم المفاوضات بشأن خطة الإنقاذ الأوروبية بعد، ولكن ذكرت مصادر أن قادة جبهة المعارضة الأوروبية لآلية تخصيص خطة إنعاش الاقتصاد الأوروبي، قد وافقوا أخيراً على تقديم تنازلات لتمرير الخطة المقترحة.

وتعثرت المناقشات حول النسب التي سيتم تخصيصها بين منح وقروض، حيث تفضل كل من الدول الأربع تقديم قروض بدلاً من المساعدات، مقابل تشدد فرنسا وألمانيا على النسبة التي سيتم تخصيصها كمنح.

وقالت مراسلة "العربية" كارينا كامل، أنه سيلتقي قادة الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين مجددا اليوم لاستئناف المفاوضات التي دخلت يومها الرابع والتي تعد أطول قمة أوروبية في تاريخها. "المشكلة في الاتفاق على آلية إنقاذ الاتحاد الأوروبي من فيروس كورونا ومحاولة التوصل لاتفاق حول الموازنة طويلة الأمد على مدار 7 سنوات".