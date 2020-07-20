فرص عقارية جديدة بالسعودية تستهدف هذة الفئة

قعت المؤسسة العامة للتقاعد والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري على اتفاقية لنقل حقوق محفظة تمويل عقاري تزيد قيمتها على 3 مليارات ريال.

وأكد عبداللطيف السيف، الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الرائدة، أن الصفقة بين المؤسسة العامة للتقاعد والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، شملت نقل حقوق محفظة تمويل عقاري تزيد قيمتها على ثلاثة مليارات ريال، وبالتالي هي تعد أكبر صفقة في سوق إعادة التمويل العقاري السكني في السعودية.

وأضاف السيف: "تعد من الصفقات النوعية في السعودية وانبثقت من برنامج "مساكن" حيث بلغت قيمتها اليوم أكثر من 5 مليارات ريال، وهذا البرنامج وفر قروضا سكنية للمتقاعدين والمشتركين في المؤسسة العامة للتقاعد بشروط ائتمانية تفضيلية توفر المساكن بمعدلات مرابحة ثابتة وتضمن لهم الحصول على قروض بشروط استثنائية".