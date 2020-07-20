ما هي القيمة السوقية لـ"الإمارات ريت"؟

تأسس في 2010 من قبل بنك دبي الإسلامي وشركة Equitativa

يستثمر في الأصول العقارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية

طرح 46% من أسهمه للاكتتاب العام في مارس 2014 بسعر 1.36 دولار للسهم

جمع الاكتتاب 175 مليون دولار وتمت تغطيته 3.5 مرة

القيمة السوقية بتاريخ طرح الأسهم بلغت 381.2 مليون دولار

الصندوق أدرج في بورصة ناسداك دبي في 8 أبريل 2014

القيمة السوقية الحالية 45.6 مليون دولار ما يعني أنها متراجعة 88% منذ الإدراج

إصدار صكوك بقيمة 400 مليون دولار في ديسمبر 2017 بعائد 5.125% ولأجل 5 سنوات

قيمة المحفظة العقارية للصندوق 878 مليون دولار بنهاية مارس 2020

الخسائر الصافية للربع الأول 2020 بلغت 46.3 مليون دولار بسبب خسائر إعادة تقييم الأصول بقيمة 46.5 مليون دولار

تراجع متوسط العائد على الإيجار 6.7% على عقارات الصندوق في مارس 2020 على أساس سنوي