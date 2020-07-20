ما أهمية القمة الأوروبية لتمرير خطة الإنعاش الاقتصادي؟

استأنف قادة الاتحاد الأوروبي مفاوضاتهم المرتبطة بحزمة ضخمة لإنعاش الاقتصاد بعد أزمة كوفيد-19 بعد ظهر الاثنين، في اليوم الرابع من قمة صعبة يسودها التوتر والخلافات.

وبعد يوم كامل من المناقشات، الأحد، ثم ليلة طويلة من المفاوضات، علّقت القمة بين قادة الاتحاد الأوروبي الساعة 06:00 صباحا (04:00 بتوقيت غرينتش) ومن المفترض أن تستأنف عند الساعة 16:00 الاثنين (14:00 بتوقيت غرينتش).

وقال أشرف العايدي المدير التنفيذي لشركة انترماركت استراتيجي إن أهمية القمة الأوروبية تكمن في الاتفاق على نسبة القرض المطروح للناتج المحلي للدول الأوروبية. الدول الأوروبية بحاجة لدعم حكومي للخروج من تبعات أزمة كورونا وهو ما تحاول القمة مناقشته في خطة الانتعاش الاقتصادي.

ويفترض أن يقدم رئيس المجلس الأوروبي الذي يستضيف القمة شارل ميشال بحلول ذلك الوقت اقتراحا جديدا للقادة الأوروبيين.

وصرحت مصادر لبلومبرغ أن قادة جبهة المعارضة الأوروبية لآلية تخصيص خطة إنعاش الاقتصاد الأوروبي، قد وافقوا أخيرا على تقديم تنازلات لتمرير الخطة المقترحة.

وقالت المصادر إن هولندا والدنمارك والسويد والنمسا قد وافقوا على تخصيص 390 مليار يورو كمساعدات لا ترد، من قيمة خطة الإنقاذ البالغة 750 مليار يورو، فيما سيتم تخصيص المبالغ المتبقية في صورة قروض ميسرة.