من هي شركة أسترازينيكا المرشحة لتطوير لقاح كورونا؟

شركات تتسابق لإيجاد لقاح لفيروس كورونا ومن بينها شركة أسترازينيكا
شركة بريطانية- سويدية تعمل مع جامعة إكسفورد لإنتاج اللقاح الموعود
بدأت في العمل على اللقاح في شهر مارس الماضي
ارتفع سهمها بأكثر من 60% منذ مارس الماضي.
تأسست في 1999 عبر دمج شركة ASTRA ومجموعة ZENECA
استحوذت على عدة شركات عالمية مثل Cambridge Antibody Technology وMedImmune وDefiniens
مدرجة إدراجا رئيسيا في بورصة لندن، وإدراج ثانوي في بورصتي نيويورك وOMX
حققت أرباحا بـ 1.2 مليار دولار العام الماضي
تجاوزت مبيعاتها 24.3 مليار دولار في 2019
يعمل لديها أكثر من 61 ألف موظف بنهاية 2019
بعد التجارب وجدنا أن مشروع اللقاح الذي نعمل عليه أظهر وجود استجابة مناعية