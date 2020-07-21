من هي شركة أسترازينيكا المرشحة لتطوير لقاح كورونا؟

شركات تتسابق لإيجاد لقاح لفيروس كورونا ومن بينها شركة أسترازينيكا

شركة بريطانية- سويدية تعمل مع جامعة إكسفورد لإنتاج اللقاح الموعود

بدأت في العمل على اللقاح في شهر مارس الماضي

ارتفع سهمها بأكثر من 60% منذ مارس الماضي.

تأسست في 1999 عبر دمج شركة ASTRA ومجموعة ZENECA

استحوذت على عدة شركات عالمية مثل Cambridge Antibody Technology وMedImmune وDefiniens

مدرجة إدراجا رئيسيا في بورصة لندن، وإدراج ثانوي في بورصتي نيويورك وOMX

حققت أرباحا بـ 1.2 مليار دولار العام الماضي

تجاوزت مبيعاتها 24.3 مليار دولار في 2019

يعمل لديها أكثر من 61 ألف موظف بنهاية 2019

بعد التجارب وجدنا أن مشروع اللقاح الذي نعمل عليه أظهر وجود استجابة مناعية