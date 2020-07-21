هل ينقذ لقاح كورونا شركة مودرنا الأميركية؟

موديرنا هي شركة أميركية للتكنولوجيا الحيوية تعمل على اكتشاف أدوية ولقاحات وتطويرها

بدأت المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح ضد كورونا في يوليو

قامت بتجارب على لقاحات عديدة بعضها مع AstraZeneca في السابق وباءت أغلبها بالفشل

في 2018 أصبح اكتتاب الشركة الأكبر عالميا لشركة تكنولوجيا حيوية

جمع اكتتابها 600 مليون دولار نتيجة طرح 8% من أسهمها

تقييم الشركة عند الإدراج 7.5 مليار دولار وصل تقييم الشركة في مايو الماضي 30 مليار دولار

يعمل لديها 820 موظفا بنهاية 2019

سجلت إيرادات بـ 60 مليون دولار في 2019 وخسائر بـ 514 مليون دولار

فشلت في إنتاج أي لقاح ناجح

جي بي مورغان خفض تصنيف شركة موديرنا وتحذر من التقييم العالي للشركة

سهم شركة موديرنا تراجع بـ 13% بعد تخفيض جي بي مورغان ولكنه يبقى مرتفعا 380% منذ بداية العام

قالت إن التجارب التي أجرتها على لقاح محتمل لفيروس كورونا أظهرت وجود استجابة مناعية

هل ينقذ لقاح كورونا شركة موديرنا قبل إنقاذه للملايين؟