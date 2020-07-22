هذه أهم الاستحواذات والشراكات في قطاع الأدوية

شراكة بين Pfizer و IBM Watson لتسريع اكتشاف الأدوية في علم الأورام المناعي.

شراكة Pfizer مع XtalPi الصينية الناشئة لتعزيز تصميم الأدوية.

استحوذت Roche على Flatiron Health المتخصصة في السجلات الإلكترونية لعلم الأورام في فبراير 2018.

تحالف Novartis و Microsoft لتوظيف الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الأدوية في سبتمبر 2019.

تحالف Sanofi و Google لإنشاء مختبر افتراضي لفهم أفضل للأمراض في يونيو 2019.

شراكة AstraZeneca و BenevolentAI لاكتشاف عقاقير جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي في 2019.

شراكة GlaxoSmithKline و Google لإنشاء أجهزة طبية حيوية يمكن زراعتها في الجسم.

Gilead تتعاون مع شركة Insitro للتركيز على التهاب الكبد الدهني غير الكحولي.

شراكة Eli Lilly مع Atomwise للمساعدة في تحديد البروتينات المستهدفة المستجدة.