هذه القطاعات تدفع أسهم أوروبا للانخفاض

قالت مراسلة العربية، كارينا كامل، "إن الأسهم الأوروبية تشهد تداولات أفقية وتبايناً على المؤشرات الرئيسية بعد الإيجابية التي شهدناها منذ مطلع الأسبوع على خلفية لقاحات جديدة لكورونا واتفاق الاتحاد الأوروبي. التركيز اليوم على اليورو الذي لايزال مرتفعاً عند أعلى مستوى له في عام ونصف".

ونزلت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي حول فيه المستثمرون تركيزهم مجدداً إلى تقارير الأرباح وارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، بعد أن دفع اتفاق بشأن الدين على مستوى الاتحاد الأوروبي أسواق المنطقة لأعلى مستوى في أربعة أشهر في الجلسة السابقة.



وتراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3%، لينخفض عن أقوى مستوى إغلاق منذ الخامس من مارس.



وقادت القطاعات الدفاعية أسواق أوروبا للانخفاض، فيما كانت شركات الأدوية والمرافق والمنتجات الاستهلاكية من بين أكبر القطاعات المتراجعة، فيما هبط قطاع الإعلام بأكبر قدر بنسبة 1%.



ورحب المستثمرون بتوصل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لاتفاق، أمس الثلاثاء، بشأن صندوق للتعافي من فيروس كورونا حجمه 750 مليار يورو (864.68 مليار دولار)، بينما ترتفع الآمال في أن واشنطن ستنفذ جولة جديدة من التحفيز.



وارتفع سهم شركة الهندسة السويسرية إيه.بي.بي 2.4 بالمئة بعد أن قالت إن وضع الطلبيات قد يتحسن في الأشهر المقبلة.



وانخفض سهم فاليو الفرنسية لصناعة قطع غيار السيارات نحو 5% بعد أن تحولت إلى تكبد خسارة بقيمة 1.2 مليار يورو في النصف الأول من 2020 بعد أن تضرر الإنتاج بفعل الجائحة.