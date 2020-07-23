حرب باردة بين أميركا والصين تلقي بظلالها على الأسواق

قالت مراسلة العربية، كارينا كامل، إن الحرب الباردة بين الصين والدول الأوروبية تتصاعد ودخلت مرحلة دبلوماسية جديدة مع إغلاق القنصليات بين أميركا والصين، الأمر الذي يضغط على نفسيات المستثمرين بشكل كبير.

وبلغ الدولار أدنى مستوى في أربعة أشهر مقابل سلة من العملات المناظرة اليوم الخميس، ليستأنف هبوطه مع تبني المستثمرين وضعية الانتظار والترقب إزاء توتر بين الولايات المتحدة والصين.



ومنحت الولايات المتحدة الصين مهلة حتى يوم الجمعة لإغلاق قنصليتها في هيوستن عقب ادعاءات بالتجسس.



وتعهدت الصين بالرد، وتسبب تنامي التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم في دفع اليوان صوب أكبر انخفاض في نحو شهرين أمس الأربعاء.



وانعكس مسار ذلك التراجع اليوم، وقفز اليوان في التعاملات الخارجية إلى مستوى يقل عن سبعة يوانات للدولار.



وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين هذا العام حيال قضايا تتراوح من فيروس كورونا المستجد وهواوي لصناعة معدات الاتصالات إلى مطالبات للصين في بحر الصين الجنوبي وحملة على هونغ كونغ.



ومقابل الين الياباني الذي يُعتبر ملاذا آمنا، استقر الدولار عند 107.15.



وسجل اليورو 1.1573 دولار، عند ما يقل قليلا عن أعلى مستوى في 21 شهراً البالغ 1.1601 والذي سجله هذا الأسبوع بعد أن توصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن صندوق للتعافي.