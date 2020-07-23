كيف يقرأ السوق نتائج أرباح شركات الاتصالات بالسعودية؟

قال مازن السديري، رئيس قسم الأبحاث في شركة الراجحي كابيتال، إن تراجع أسعار البيانات يضغط بشكل مباشر على ربحية شركات الاتصالات عالمياً لكن لا يزال متوسط الأسعار في المملكة صحي مقارنة مع أوروبا وأميركا. "الوضع المالي لشركة STC يساعدها على استمرار التوزيعات وإن كنا نلاحظ ارتفاع بسعر "الذمم المدينة" في STC وأيضاً في موبايلي".

وأضاف السديري "صناعة الاتصالات موسمية نوعاً ما، لكن وفقا للظروف الحالية لم يكن النشاط اعتيادياً علية في رمضان الماضي وهو ما أثر على النتائج بصوة مباشرة. تراجع الربح السنوي التشغيلي لشركة الاتصالات 11% لكن ربعياً ارتفع 2%. نتوقع مجموع المبيعات خلال السنة بحدود 53,8 مليار ريال والأرباح 5 ريالات". هناك ارتفاع بالإيرادات بـ10% ونزول بالأرباح بـ4% لكن نمو الإيرادات يجب مراجعتها لأن ارتفعت التكلفة مع الإيرادات لكن عند عمل تعديل عليها نلحظ أن النمو الحقيقي للإيرادات 2% وهو نمو صحي بالنسبة للقطاع".

وحول التطورات في خدمات الجيل الخامس، قال السديري "استراتيجية وتوطين الـ 5G قد تأخذ بعض من الوقت عالمياً وقد يتأخر لعام أو عامين، والاستخدامات لـ5 جي مرتبط بنموذج الأعمال. لدينا مشكلة واضحة مع "هواوي" والتي تشكل 30% من البنية التحتية العالمية.

أما بالنسبة لشركة موبايلي، قال السديري "إن الحديث حول توزيع الأرباح مبكر والتركيز الاستراتيجي يجب أن ينصب على الحفاظ على نمو المبيعات وتحسن في التدفقات المالية التشغيلية. ونلحظ نمواً بحجم البيانات المستخدمة خلال فترة الإغلاق، وهو ما ساعد الشركة في تحقيق أرباح جيدة. النمو جيد لدى موبايلي وهناك تحسن وهو ما يعطي مؤشرات إيجابية لجودة النمو وجودة الأرباح".

وتراجعت الأرباح الفصلية لشركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) بنسبة 4.3% إلى 2.72 مليار ريال نهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع 2.84 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وذكرت الشركة في بيان، اليوم الأربعاء، أن سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الثاني من العام 2020م بمبلغ 124 مليون ريال، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 1.63% (134 مليون ريال) نتيجةً لارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 9.7% (1,317 مليون ريال)، والذي قابله ارتفاع تكاليف الإيرادات بنسبة 21.9% (1,183 مليون ريال).و ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 11.60% (549 مليون ريال)، بسبب ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 254 مليون ريال والمصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 193 مليون ريال ومصاريف الاستهلاك والاطفاء بمبلغ 101 مليون ريال.

وسجلت الشركة 5.63 مليار ريال أرباحا صافية عن فترة أول 6 أشهر من العام الحالي، بزيادة طفيفة بنسبة 0.6% عن الفترة المماثلة من العام السابق.

إلى ذلك، وارتفعت الأرباح الفصلية لشركة اتحاد اتصالات بعد الزكاة والضريبة إلى 185 مليون ريال، في الربع الثاني من 2020، مقابل 37.77 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019، بنمو 389.8%.

وحققت الشركة نموا في أرباحها بنسبة 42.3%، مقابل تلك المحققة في الربع السابق والتي كانت 130 مليون ريال.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية للشركة في الربع الثاني ملياري ريال، مقابل 1.95 مليار ريال، في الربع الثاني من 2019، بنمو 5.4%.

وخلال الأشهر الأولى من 2020، نمت أرباح الشركة إلى 315 مليون ريال، مقابل 105 ملايين ريال، في الفترة المقابلة من 2019، بنمو 199.9%.