ما هي توقعات نتائج القطاع المصرفي بالنصف الثاني؟

توقعت ماري سالم، مدير قسم المؤسسات، في ضمان للأوراق المالية أن تشهد الأسواق انكشافات أكبر للبنوك مع تطبيق قانون الإفلاس للشركات بالإمارات وارتفاع المخصصات. وأضافت "لهذه الأسباب لا نتوقع تحسن الأوضاع للقطاع المصرفي حتى نهاية العام وتتضح الصورة بشكل كامل بخصوص الشركات المتعثرة.

وأكدت اقتصادية دبي أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، هم أكبر المستفيدين من قانون الإفلاس. ودعت الشركات المتعثرة إلى البدء فوراً في إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، موضحة أنه يمكن للشركات المتعثرة بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19)، وتصل ديونها إلى أكثر من 100 ألف درهم، الاستفادة من قانون الإفلاس، وإعادة هيكلة أوضاعها المالية.