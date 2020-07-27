ما العوامل الضاغطة على الدولار؟

قال عمرو عبده، الشريك المؤسس لأكاديمية ماركت تريدر الأميركية لدراسات أسواق المال، إن السبب الرئيسي لمواصلة الضغوط على الدولار هو ضبابية الصورة الكلية حول عجز الميزانية الأميركية القياسي خلال العام الحالي، وهو ما يدعو للتكهن حول تدني أسعار الفائدة ويضغط على إمكانية الفيدرالي الأميركي في دعم الدولار خلال الفترة القادمة، وكيف ستتعامل الولايات المتحدة مع تبعات جائحة كورونا.

وأضاف عبده "العملات الأخرى وتحديداً اليورو بدأت بالظهور بشكل جيد وأصبحت أكثر جاذبية عما كانت عليه منذ بداية العام بسبب ثبات العملة".

وهوى الدولار إلى أدنى مستوى في عامين تقريباً مقابل اليورو اليوم الاثنين بسبب مخاوف من زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، بينما من المتوقع أن يؤكد مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع التزامه بخفض أسعار الفائدة.



وسيؤكد مجلس الاحتياطي على الأرجح أنه سيُبقي أسعار الفائدة قريبة من الصفر لسنوات مقبلة عندما يختتم يوم الأربعاء اجتماعه الذي يستمر يومين.



