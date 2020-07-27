هذ أفضل العملات الرئيسية أداء في 2020

أفضل العملات الرئيسية أداء في 2020

1- الكرونة السويدية

2- الفرنك السويسري

3- الكرونة الدنماركية

4- اليورو

5- الين الياباني

6- الدولار الأسترالي

الكرونا السويدية مرتفعة 6.1% مقابل الدولار منذ مطلع 2020.

الدولار الأسترالي قرب أعلى مستوياته منذ أبريل 2019.

الكرونة النرويجية والدولار الكندي يقوضهما التعرض لأسعار النفط.

اليورو مرتفع بنحو 4.5% مقابل الدولار منذ مطلع 2020.

اليورو مرتفع بنحو 6% مقابل الدولار مند أدنى مستوياته في 19 مارس.

الجنيه الإسترليني متراجع 3.2% مقابل الدولار منذ مطلع 2020.

الجنيه الإسترليني مرتفع 6.13% مقابل الدولار منذ أدنى مستوياه في 19 مارس.

الدولار متراجع 2.9% مقابل الين الياباني منذ مطلع السنة.