هذ أفضل العملات الرئيسية أداء في 2020

أفضل العملات الرئيسية أداء في 2020
1- الكرونة السويدية
2- الفرنك السويسري
3- الكرونة الدنماركية
4- اليورو
5- الين الياباني
6- الدولار الأسترالي
الكرونا السويدية مرتفعة 6.1% مقابل الدولار منذ مطلع 2020.
الدولار الأسترالي قرب أعلى مستوياته منذ أبريل 2019.
الكرونة النرويجية والدولار الكندي يقوضهما التعرض لأسعار النفط.
اليورو مرتفع بنحو 4.5% مقابل الدولار منذ مطلع 2020.
اليورو مرتفع بنحو 6% مقابل الدولار مند أدنى مستوياته في 19 مارس.
الجنيه الإسترليني متراجع 3.2% مقابل الدولار منذ مطلع 2020.
الجنيه الإسترليني مرتفع 6.13% مقابل الدولار منذ أدنى مستوياه في 19 مارس.
الدولار متراجع 2.9% مقابل الين الياباني منذ مطلع السنة.