هذه تفاصيل أكبر قصص الفساد عالمياً في ماليزيا

أصبحت قضية فساد صندوق التنمية والمعروف بـ 1MBDواحدة من أكبر قصص الفساد عالمياً حيث تجري تحقيقات تتعلق بأعمال الصندوق في أكثر من عشرة دول حول العالم.



أنشئ صندوق التنمية الماليزي في 2009 وتسلم رئيس الوزراء آنذاك نجيب رزاق رئاسته.

وجمع صندوق التنمية الماليزي أموالاً قدرت بـ 12 مليار دولار بحجة إنشاء عاصمة مالية جديدة ومشاريع تنموية.

تفجرت فضيحة الصندوق الماليزي في 2015 بعد تحويلات مالية مشبوهة.

تحويلات مالية من صندوق MDB1 تصل إلى 700 مليون دولار لحسابات نجيب رزاق تفتح المستور.

تحقيقات الفساد في الصندوق الماليزي كلفت نجيب رزاق خسارة الانتخابات في 2018.

التهم ضد نجيب رزاق تشمل غسل الأموال والتكسب غير المشروع والفساد وغيرها.

وقالت وزارة العدل الأميركية إن "أكثر من 4.5 مليار دولار تدفقت من الصندوق لشركات وهمية احتيالية لتمويل إسراف مسؤولي الصندوق الفاسدين".

نجيب رزاق يدفع ببراءته ويحمل جشع البنوك سبب خسارة الصندوق.

يوافق بنك الاستثمار غولدمان ساكس على دفع تسوية مع ماليزيا بقيمة 3.9 مليار دولار بشأن الصندوق

استخدمت أموال الصندوق بإسراف لشراء عقارات في بيفرلي هيلز ومانهاتن وطائرة خاصة بـ 35 مليون دولار ويخت بـ 260 مليون دولار.

ويشمل إسراف نجيب رزاق دعما ماليا مليونيا لفيلم WOLF OF WALLSTREET للممثل ليوناردو ديكابريو.

ويواجه نجيب رزاق 42 تهمة في 5 قضايا مختلفة ويدفع ببراءته من جميع التهم.