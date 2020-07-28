هل يتأثر الدولار سلباً بخطط التحفيز الأميركية؟

قال كريم العيطة مستشار استثمار في بنك سنغافورة إن السياسة النقدية الأميركية ستؤثر على الدولار بشكل مباشر والسبب في الانخفاض على الدولار يعود إلى الانتعاش الاقتصادي على شكل U والاستعداد لخطط تحفيز بالسياسة المالية وهو ما سيؤثر سلباً على الدولار.

وتراجع اليورو عن أعلى مستوياته في عامين اليوم الثلاثاء إذ انخفضت عمليات بيع الدولار قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المقرر لمدة يومين، والذي يتوقع المستثمرون خلاله أن يؤكد المجلس التزامه بتوقعاته.



ومن المستبعد حدوث تغييرات على صعيد السياسة النقدية، لكن المتعاملين يتكهنون بوقوع تغيير حيال التأكيد على التوقعات المستقبلية خلال الاجتماع الذي يبدأ اليوم الثلاثاء.



ومن أسباب ضعف الدولار حالياً الجدل السياسي حول حزمة الإنقاذ المالي الأميركية المقبلة. وتقدم القيادة الجمهورية لمجلس الشيوخ الأميركي اقتراحا بشأن حزمة إغاثة في مواجهة تفشي فيروس كورونا، وهي خطة بقيمة تريليون دولار لكن هناك حالة واضحة من القلق بشأن تفاصيلها.