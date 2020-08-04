تطبيق "تيك توك".. صعود صاروخي للعالمية

تم إطلاق تطبيق تيك توك في الصين في 2016 وسمي باسم Douyin.

تم إطلاق تيك توك عالمياً في 2017 من قبل شركة ByteDance الصينية.

استحوذت ByteDance في 2017على منافسة تيك توك Musical.ly.

يسمح تطبيق تيك توك للمستخدمين بالتعبير عن آرائهم عبر فيديوهات شخصية وموسيقية.

صعود تطبيق تيك توك هدد بمنافسة عمالقة التكنولوجيا YouTube و Instagram و Facebook.

مستخدمو تطبيق تيك توك عالمياً 800 مليون مستخدم شهرياً.

تطبيق تيك توك تاسع أكبر تطبيق في العالم من حيث عدد المستخدمين النشطين.

يتغلب تطبيق تيك توك على كل من LinkedIn, Twitter, Pinterest, Snapchat من حيث أعداد المستخدمين.

يمتلك تطبيق تيك توك 150 مليون مستخدم نشط في الصين يومياً.

استغرق تطبيق إنستغرام 6 سنوات من إطلاقه للحصول على عدد المستخدمين الذين حصل عليهم تيك توك في 3 سنوات.

استغرق تطبيق فيسبوك 4 سنوات من إطلاقه للحصول على عدد المستخدمين التي حصل عليهم تيك توك في 3 سنوات.

تم تحميل تطبيق تيك توك ملياري مرة بنهاية أبريل 2020.

41 % من مستخدمي تيك توك من الفئة العمرية 16-24 سنة.



مستخدمو تطبيق تيك توك يمضون 52 دقيقة يومياً على التطبيق في المعدل.

في أقل من 18 شهراً تضاعف مستخدمو تيك توك الراشدين في الولايات المتحدة بـ 5.5 مرة.

أكثر من مليار فيديو يتم مشاهدته يومياً على تطبيق تيك توك.

حققت شركة ByteDance المالكة لتيك توك 5.6 مليار دولار من الإيرادات في الربع الأول من 2020.