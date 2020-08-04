ما الذي دفع سهم "بريتش بتروليوم" للارتفاع؟

سجلت شركة الطاقة البريطانية بريتش بتروليوم خسائر قياسية بقيمة 16.7 مليار دولار في الربع الثاني مقارنة بأرباح بقيمة 2.8 مليار دولار عن نفس الفترة العام الماضي.



وتكبدت الشركة هذه الخسائر بسبب قرارها شطب أصول بقيمة ستة مليارات وخمسمئة مليون دولار بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط والغاز وكذلك تراجع الإنتاج والطلب تزامناً مع جائحة كورونا.

وقالت مراسلة العربية كارينا كامل "على الرغم من هذه الخسائر فقد أقرت الشركة توزيعات نقدية على المساهمين بقيمة خمسة سنتات وربع لكل سهم مقارنة بعشرة سنتات ونصف للربع الأول من العام الجاري".