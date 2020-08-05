ما تأثير التضخم على أسعار الفائدة في مصر؟

قالت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث في شركة فاروس القابضة: "إن الشركة تتوقع تثبيت أسعار الفائدة في مصر لأنه بعد الخفض الذي حدث في شهر مارس بـ3% نرى أن أسعار الفائدة في الوقت الحالي مواتية وسيتم تثبيتها حتى نهاية عام 2020، لأن التضخم يسير في مسار أقل بكثير من مستهدفات البنك المركزي عند 4 إلى 6% على أساس سنوي وهو أقل بكثير من 9% المستهدف من المركزي".

وكان البنك المركزي المصري قد قرر خفض الفائدة في منتصف مارس الماضي بشكل مفاجئ بنسبة 3% إلى 9.25%، و10.25% على الإيداع والإقراض على التوالي، مبررا القرار بدعم النشاط الاقتصادي والحد من آثار فيروس كورونا، ولم يغير المركزي أسعار الفائدة في الاجتماعين التاليين للجنة السياسة النقدية.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى معاودة التضخم السنوي العام في المدن إلى الارتفاع ليسجل 5.6% في يونيو، بعدما وصل إلى أدنى مستوى له في 6 أشهر في مايو الماضي بواقع 4.7%.