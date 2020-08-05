ما أسباب ارتفاعات الذهب القياسية؟

قال وسيم جمعة، مدير إدارة الموجودات كابيتال للاستثمارات: "إن تفسير ارتفاعات الذهب لا يقتصر على كونه ملاذاً آمناً، وإنما لتوجه دول العالم بسبب زيادة المديونية والعجز بالموازنة لضخ سيولة في الاقتصاد ورافقها ضخ سيولة من البنوك المركزية. وذلك يعني تباطؤ النمو مع تراكم الديون وبسبب هذا الحجم الهائل من الديون ستعتمد البنوك المركزية على تخفيض الفوائد أو إبقاء الفائدة متدنية وينتج عن ذلك تضخم مع تراجع أسعار الفائدة بالمستوى السالب".

وأضاف جمعة "عندما تصبح العوائد حقيقية بهذا الشكل يتوجه المستثمرون للأصول الطويلة، مثل الفضة والذهب وهذا سبب أساسي يبرر صعود الذهب، ولذلك نتوقع استمرارية صعوده وأي تراجع فيه يعد فرصة للشراء".

وبلغ الذهب الذي يعتبر ملاذا آمنا أعلى مستوى على الإطلاق، اليوم الأربعاء، ليواصل ارتفاعه القياسي فوق مستوى 2000 دولار بفعل ضعف الدولار ومراهنات على المزيد من إجراءات التحفيز لإنعاش الاقتصاد الذي تعصف به جائحة فيروس كورونا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2022.19 دولار للأونصة بعد أن بلغ مستوى قياسياً عند 2030.72 دولار في مستهل التعاملات الآسيوية.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.9% إلى 2039.40 دولار.