ما العوامل التي دعمت السوق المصري؟

قال أسامة مراد، رئيس شركة إم باور انفستمنت "إن إجازة العيد ساهمت بعودة النبض للشارع المصري ودعمت قطاع السياحة بشكل ملحوظ مع تراجع عدد إصابات كورونا، مما يشير إلى أن الدولة زادت قدرتها على السيطرة على الوباء".

وقال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي ارتفعت قليلا إلى 38.315 مليار دولار في يوليو تموز من 38.202 مليار دولار في يونيو حزيران.

وانخفضت الاحتياطيات الأجنبية منذ مارس آذار من مستوى مرتفع يزيد عن 45 مليار دولار في ظل التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحكومة المصرية، قد توقعت في وقت سابق، أن يتراوح معدل النمو في مصر بين 3.7% و3.8% خلال العام المالي 2019 / 2020.