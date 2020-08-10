ما هو الرد الصيني على التصعيد الأميركي؟

ارتفع الدولار في المعاملات المبكرة بلندن اليوم الاثنين، بما في ذلك أمام اليورو والفرنك السويسري، وسط تركيز المستثمرين على التحفيز المالي في الولايات المتحدة والتوترات الأميركية الصينية قبيل محادثات تجارية مهمة في 15 أغسطس.



وبعد انهيار المحادثات في واشنطن بشأن الجولة التالية من التحفيز المالي، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أوامر تنفيذية يوم السبت تتضمن الاستعادة الجزئية لمدفوعات البطالة المحسنة لعشرات الملايين من الأميركيين العاطلين عن العمل.

وقالت مراسلة العربية كارينا كامل إن "الأسواق تترقب الرد الصيني حول حالة التصعيد المستمرة من قبل أميركا بعد أن أمهل الرئيس الأميركي شركات تكنولوجية صينية 45 يوما لإبرام عملية استحواذ من قبل شركة أميركية وهو ما أثار مخاوف في الأسواق خلال الأسبوع الماضي".