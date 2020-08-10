ما هي شروط طرح المشاريع العقارية في دبي؟

قال وليد الخطيب مدير شريك جلوبال لتداول الأسهم والسندات إن عودة ضخ مشاريع عقارية في دبي المتمثل بطرح "الاتحاد العقارية" لمشروع "موتور سيتي هيلز" يأتي ضمن المشاريع النوعية التي حصلت على موافقات الحكومة.

وكانت شركة الاتحاد العقارية، المطور الرئيسي لمشروع "دبي موتور سيتي"، قد أعلنت عن استكمال المخططات الاستراتيجية الأولية للشركة، بخطط مفصلة لمدة ثلاث سنوات، والتي تم تطويرها لإعادة الشركة إلى طليعة المطورين في الإمارات وإقليمياً.

وكجزء من الخطة الاستراتيجية، قامت الشركة بالكشف عن المخطط الأولي لمشروعها الجديد "موتور سيتي هيلز"، والذي سيغطي إجمالي مساحة قدرها 2.9 مليون قدم مربع تقريباً، وسيشمل المشروع المُطل على شارع الشيخ محمد بن زايد 195 فيلا سكنية و490 تاون هاوس و6 مساحات أرضية مخصصة للمجمعات التجارية. ومن المتوقع أن تقوم الشركة بالبدء بالبيع عقب الانتهاء من الموافقات اللازمة قبيل إطلاق المشروع في الربع الأول من 2021.