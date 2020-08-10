مع تراجع التضخم.. هل يثبت المركزي المصري الفائدة؟

قال محمد كمال، مدير تعاملات المؤسسات المحلية في شركة الرواد لتداول الأوراق المالية "إن ارتفاع أحجام التداولات في السوق المصري والتي تجاوزت مليار جنيه مؤشر جيد للسوق، بالإضافة لدخول المؤسسات الأجنبية يعد مؤشرا مهما جداً لجلسات التداول".

وأضاف كمال "التوقعات المرجحة هي تثبيت المركزي المصري للفائدة مع النجاح بالسيطرة على معدلات التضخم في السوق المصري في ظل جائحة كورونا، وهو ما يعطي أريحية للجنة السياسات في تثبيت أسعار الفائدة".

وقال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 4.2% على أساس سنوي في يوليو من 5.6% في يونيو.

وبهذا يقل التضخم عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند 9% تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها.