خدمات نوعية تقدمها شركات الطيران بعد الجائحة

قال محمد مازي، نائب الرئيس التنفيذي للمالية في الشركة السعودية للخدمات الأرضية، إن الشركة شرعت بوضع استراتيجيات للاستعداد لعودة الطيران في السعودية خلال السنتين القادمتين إلى 4 سنوات وهي فترة العودة التدريجية للحياة الطبيعية دولياً بعد جائحة كورونا.

وتوقع مازي في حديث له مع "العربية" أن تكون مرحلة التشافي في السعودية أسرع بحكم موقع المملكة الاستراتيجي واستقطابها للحجاج والمعتمرين وهو ما سيكون له انعكاس واضح على أرباح الشركة. وأضاف "لايوجد تصور واضح لتوقيت عودة الأرباح لمستويات لكن هناك توقعات أن تتحسن الظروف خلال الـ24 شهر القادمة".

وأضاف مازي "أن الجائحة أثرت بشكل كبير على جميع الاقتصادات العالمية، وليس قطاعا محددا، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على النتائج المالية، لكن رغم ذلك هناك تأثير إيجابي للصعوبات على أداء الشركة وطريقة نهوضها بعد الجائحة. القطاع يواجة اليوم مشكلة أكبر مما كانت عليه في السابق وتكمن في عودة ثقة العميل في السفر. ولذلك قامت الخدمات الأرضية بمراجعة كافة الإجراءات الداخلية ومواكبتها بما سيكون بعد الجائحة ومنها تقديم خدمات إضافية نوعية في تعقيم الطائرات والحفاظ على سلامة المسافرين والتي ساهمت بجذب 30 مليون ريال".

وكانت الشركة السعودية للخدمات الأرضية قد أعلنت تسجيل خسائر بقيمة 198 مليون ريال في الربع الثاني، مقارنة بأرباح بلغت 124 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت إيرادات الشركات تراجعاً بنسبة 83%، إلى 115 مليون ريال، بسبب إيقاف غالبية الرحلات نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة عند تفشي جائحة COVID-19 - باستثناء رحلات الإجلاء وعودة حركة الطيران الداخلية في بداية شهر يونيو بما لا يتجاوز 18% من حجم عمليات التشغيل قبل الجائحة.