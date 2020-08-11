ما العوامل التي تضغط على أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية؟

قالت مراسلة "العربية"، كارينا كامل، إن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ألقت بظلالها على أسهم شركات التكنولوجيا، وهي من القطاعات الأكثر تضرراً في فترة النزاع بين الجانبين.

وأنهى المؤشر ستاندرد آند بورز500 جلسة التداول في بورصة وول ستريت يوم أمس الاثنين على ارتفاع طفيف، بينما هبط المؤشر ناسداك مع استمرار اقبال المستثمرين على بيع أسهم التكنولوجيا بينما ينتظرون أنباء بشأن التقدم نحو مشروع قانون لتقديم مساعدات مالية لتخفيف وطأة أزمة كوفيد-19 في الولايات المتحدة.



وتراجع المؤشر ناسداك، الذي سجل مستوى قياسياً مرتفعاً في كل جلسة الأسبوع الماضي، متأثراً بخسائر لأسهم مايكروسوفت وأمازون دوت كوم وفيسبوك.



وأظهر المؤشر داو جونز الصناعي أداء أفضل كثيراً من المؤشرين الآخرين لينهي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 357.96 نقطة، أو 1.30 بالمئة، عند 27791.44 نقطة.