هل تعود الشهية لأخذ المخاطر للسوق؟

قالت مراسلة العربية، كارينا كامل، إن توصل روسيا للقاح يعالج وباء كورونا وهو ما يدعم نفسية المستثمرين بشكل كبير مع تحسن في شهية أخذ المخاطر، بالإضافة لبيانات إيجابية في الولايات المتحدة حول خطط التحفيز.

وصعدت الأسهم الأوروبية لثالث جلسة على التوالي، اليوم الثلاثاء، مدعومة من ارتفاع أسهم قطاع السيارات بفعل بيانات مبيعات قوية في الصين، حيث عززت الآمال في تعاف اقتصادي مستقر من أزمة كورونا المعنويات العالمية.



وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2 بالمئة تقوده مجددا موجة صعود في القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية والشديدة التأثر بالنمو مثل أسهم شركات السياحة والترفيه والتعدين والطاقة.