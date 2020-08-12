ما الفرص التي وفرتها جائحة كورونا؟

قال وائل عبد الرسول، مسؤول الوساطة الدولية في المتحدة للأوراق المالية، "إنه رغم تأثير جائحة "كورونا" على قطاعات عديدة إلا أنها ولدت فرصا على قطاعات أخرى منها توريد المواد الغذائية. الشركات في هذا القطاع استفادت من الفرص التي وفرتها الجائحة، مما ساهم بقفزات جيدة في أرباحها".

ونمت الأرباح الصافية لشركة ميزان القابضة بـ11% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع الفصل المماثل من العام الماضي لتبلغ 8.1 مليون دينار كويتي. أما خلال الربع الثاني من هذا العام فقد نمت الأرباح الصافية بـ55% إلى نحو 3.5 مليون دينار كويتي.



في هذا السياق، أوضحت ميزان القابضة أن ارتفاع الأرباح جاء بفضل زيادة حجم الأعمال ونمو هوامش الربح التشغيلي، إذ أسفرت جائحة كورونا عن بعض الفرص رغم وجود التحديات.