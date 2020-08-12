هذه الأسباب وراء الركود التاريخي للاقتصاد البريطاني

قالت مراسلة العربية، كارينا كامل، "إن الاقتصاد البريطاني ينكمش بـ 20% في الربع الثاني ويدخل ركوداً تاريخياً. وتأتي جائحة كورونا في طليعة الأسباب وراء هذا الركود، وتأخر بريطانيا في إغلاق الاقتصاد مقارنة بدول أخرى، وهو ما أدى إلى أضرار أكبر للاقتصاد وعدم تمكن الحكومة بشكل فعال من احتواء الفيروس داخل المستشفيات".

ويعتبر الاقتصاديون أن دولة ما تدخل في مرحلة ركود تقني عندما تسجل ربعين متتاليين من الانكماش الاقتصادي.

وبحسب مكتب الإحصاء الوطني الذي نشر هذه الأرقام، الأربعاء، فإن معظم الانكماش الذي بدأ يظهر في مارس، حدث في أبريل، عندما أغلقت البلاد بشكل شبه كامل ما أدى إلى انهيار الإنتاج 20%.

ومع عودة النشاط الاقتصادي، انتعش الناتج المحلي الإجمالي في مايو بنسبة 2,4%، تلاه تسارع في يونيو (+8,7%) بفضل إعادة فتح كل القطاعات، وفق المكتب.

وأوضح مكتب الإحصاءات الوطني أن هذا هو أكبر انكماش في الاقتصاد البريطاني منذ أن بدأ المكتب تسجيل هذه الإحصاءات الفصلية في العام 1955.