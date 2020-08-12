هذه توقعات المراجعة الفصلية لمؤشر مورغان ستانلي

تترقب الأسواق إعلان مورجان ستانلي نتائج المراجعة ربع السنوية لشهر أغسطس الجاري المتوقع صدورها اليوم بعد إغلاق الأسواق الأميركية، على أن تدخل أي تغيرات في المؤشر حيز التنفيذ اعتباراً من نهاية جلسة يوم الاثنين الأول من سبتمبر.

وتوقعت شركة بلتون خلال مذكرة بحثية حديثة لها، استبعاد سهم السويدي إليكتريك من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة لأنه لم يتمكن من استيفاء معيار إجمالي القيمة السوقية، ولا معيار رأس المال السوقي حر التداول واستبداله بأسهم المجموعة المالية هيرمس.

كما توقعت بلتون المالية حذف 3 شركات فى أسواق الامارات والكويت وسلطنة عمان هي DXB Entertainments وبنك برقان وبنك ظفار واستبدالها بأسهم أخرى.