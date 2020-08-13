تعرف على بنك بلوم مصر

تأسيس أول فرع في القاهرة في 1977 وعدد الفروع الحالية 41 فرعا ويعمل فية 1050 موظفا بنهاية 2019.

وافقت الجمعية العمومية في أبريل 2020 على رفع رأس المال 50% إلى 3 مليارات جنيه مصري أي 188 مليون دولار.

نمت الأرباح السنوية في 2019 بنسبة 29% إلى 942.3 مليون جنيه مصري، أي 59 مليون دولار.

مثلت الأرباح الصافية لبنك بلوم مصر 42% من الأرباح الصافية لمجموعة بنك بلوم اللبناني في 2019.

بلغت أرباح مجموعة بنك بلوم 141.75 مليون دولار في 2019 على سعر صرف 1500 ليرة لكل دولار.

بلغت الحصة السوقية لـ"بلوم مصر" 1% في مارس 2018.

أعلن البنك في مارس 2018 عزمه رفع حصته السوقية في مصر إلى ما بين 1.5% إلى 2% خلال 5 سنوات.