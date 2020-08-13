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تعرف على بنك بلوم مصر

المصدر: العربية.نت
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تأسيس أول فرع في القاهرة في 1977 وعدد الفروع الحالية 41 فرعا ويعمل فية 1050 موظفا بنهاية 2019.

وافقت الجمعية العمومية في أبريل 2020 على رفع رأس المال 50% إلى 3 مليارات جنيه مصري أي 188 مليون دولار.

نمت الأرباح السنوية في 2019 بنسبة 29% إلى 942.3 مليون جنيه مصري، أي 59 مليون دولار.

مثلت الأرباح الصافية لبنك بلوم مصر 42% من الأرباح الصافية لمجموعة بنك بلوم اللبناني في 2019.

بلغت أرباح مجموعة بنك بلوم 141.75 مليون دولار في 2019 على سعر صرف 1500 ليرة لكل دولار.

بلغت الحصة السوقية لـ"بلوم مصر" 1% في مارس 2018.

أعلن البنك في مارس 2018 عزمه رفع حصته السوقية في مصر إلى ما بين 1.5% إلى 2% خلال 5 سنوات.

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