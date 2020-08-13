ما هي أبرز الفرص العقارية في أبوظبي؟

أكد طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية أن الشركة تتمتع بموقع مالي قوي من السيولة والتسهيلات البنكية غير المستخدمة بقيمة 5.9 مليار درهم.

وأضاف الذيابي في لقاء مع "العربية": "حافظت الدار كذلك على موقعها المالي القوي مع تسجيلها تدفقاً نقدياً حراً وتسهيلات ائتمانية غير مسحوبة بقيمة 5.9 مليار درهم إماراتي كما في 30 يونيو 2020، عقب توزيع أرباح على المساهمين لعام 2019 بقيمة 1.14 مليار درهم إماراتي في شهر أبريل عام 2020. كما نجحت الشركة في الحفاظ على مستوى الديون في إطار سياسات الدين المعمول بها عبر وحدتي إدارة المشاريع التطويرية وإدارة الأصول.

وأضاف "استطاعت الشركة المحافظة على التصنيف الائتماني من قبل موديز على مستوى مرتفع وهو دلالة على قوة الشركة المالية، وهذا ما يجعلها قادرة على التركيز على فرص استثمار في اللوجستيات أو التكنولوجيا سواء في الأسواق الخارجية، مثل السوق السعودي والمصري أو المحلية خلال 6 إلى 12 شهر القادمة".

وتابع الذيابي "مجمل الإيرادات المتكررة انخفضت 20% بالربع الثاني بسبب وقت الحظر إثر انتشار فيروس كورونا، إلا أن السياحة الداخلية عززت دخل المراكز التجارية صيفا. نشهد في الصيف نسب إقبال كبيرة على مراكز التسوق بسبب السياحة الداخلية لذلك لا نزال متفائلين بالنصف الثاني من 2020 .