سوق أبوظبي يضيف خيارات استثمارية جديدة

أدرج "سوق أبوظبي للأوراق المالية"، اليوم، صندوق الاستثمار المتداول التابع لشركة شيميرا كابيتال في السوق، الذي صمم لمحاكاة المؤشر الاسترشادي S&P للأسهم ذات السيولة المتوافقة مع الشريعة في الإمارات.

وقال خليفة المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: "تطوير هذا المنتج الذي يعد الأول من نوعه في دولة الإمارات الذي يقدم حلاً متخصصاً من خلال مؤشر مطابق للشريعة الإسلامية مع إدراج رئيسي في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ونعتبر أنها فرصة جديدة للمستثمرين لإضافة أداة استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى محفظتهم وبالأخص أولئك الذين يسعون إلى تنويع مجال استثماراتهم بالإضافة إلى إمكانية إدارة المخاطر الاستثمارية بشكل أكثر فعالية".

وأشار في لقاء مع "العربية" إلى أن المنتج الجديد يعزز خيارات المستثمرين، وأن الأسهم ستكون مدرجة في أسواق الإمارات ككل، وصندوق متداول في أبوظبي. ستكون إعادة استثمار ريع الأسهم بصورة تراكمية، أما حول شروط التداول فهي متاحة لأغلب المستثمرين من خلال نشرة أصدرتها "شيميرا" ويمكن للمستثمرين الاطلاع عليها. يوفر الصندوق خيارا للمستثمر أن يبقي استثماراته من ضمن الصندوق لفترة أطول وإعادة استثمار الأرباح بصورة فورية".

وأضاف المنصوري "إدراج شركات الاستثمار المؤثرة مثل شيميرا لمنتجاتها في سوق أبوظبي يعود بالتأكيد إلى سلامة أحكامه التنظيمية والتشريعية، كما أن عدد الشركات التي ترغب في الإدراج بالسوق في ارتفاع وسوف تستفيد الشركات بالتأكيد من تحسين الوصول إلى رأس المال لتمويل طموحاتهم ومشاريعهم الاستراتيجية وخطط النمو في ظل سوق أبوظبي الذي يمتلك البنية التحتية المتطورة والتنظيمية الراسخة، مما يسهل إدراج مجموعة متنوعة من فئات الأصول المختلفة".