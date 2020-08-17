الركود يضرب اقتصاد اليابان

تراجع إجمالي الناتج الداخلي الياباني في الربع الثاني من العام بنسبة 7,8% بالمقارنة مع الربع الأول، في انكماش غير مسبوق في التاريخ الحديث لثالث أكبر اقتصاد في العالم ناجم بشكل أساسي عن تداعيات جائحة كوفيد-19.

ويأتي هذا التراجع الصادر عن المعطيات الأولية التي نشرتها الحكومة، الاثنين، بعد انخفاض بلغ 0,6% في الربع الأول من عام 2020، و1,9% في الربع الأخير من عام 2019، وهو يشكّل بذلك بداية دخول البلاد في ركود.

ويعد هذا أول ركود في اليابان منذ عام 2015. ويحدد الركود بأنه انكماش لربعين متتاليين على الأقل لإجمالي الناتج الداخلي. وهو أيضاً التراجع الأشد لإجمالي الناتج الداخلي الياباني منذ أن بدأ تسجيل البيانات المقارنة في البلاد عام 1980.