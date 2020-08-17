ما هي خيارات التمويل وسط تحديات كورونا؟

أعلنت مجموعة "إنترناشيونال كونسوليديتد إيرلاين" المالكة للخطوط الجوية البريطانية ولطيران "إلبيريا"، إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة 2.75 مليار يورو لدعم مواردها المالية بعد أن ارتفعت الخسائر إلى أكثر من 4 مليارات يورو في النصف الأول. السيولة هذه تمثل أكثر من 50% من قيمتها السوقية.

وأعلنت شركة "هاميرسون" عن خطط لجمع 274 مليون جنيه إسترليني من بيع حصتها البالغة 50% في منفذ تسوقها الأوروبي "فيفا أوتليت" إلى جانب إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة 552 مليون جنيه إسترليني هذه السيولة تمثل نحو ضعف قيمتها السوقية.

مطار سيدني جمع ملياري دولار أسترالي أي 1.4 مليار دولار أميركي من خلال إصدار حقوق أولوية.

كما تدرس شركة "رولس رويس" لصناعة المحركات تدرس إصدار أسهم لجمع 1.5 مليار جنيه إسترليني بسبب تأثرها سلبا جراء الركود في قطاع الطيران - وهو موضوع أبدى المساهون عدم تحمسهم له بعد وصول السهم إلى أدنى مستوياته في 16 عاماً - في المقابل إذا لم يشاركوا فإن حصصهم ستتآكل.