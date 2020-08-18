ما أسباب تراجع أرباح "المراكز العربية" الفصلية؟

قال ثامر السعيد، الرئيس التنفيذي للاستثمار في مضاء للاستثمار، إن شركة "المراكز العربية" من أكثر الشركات السعودية تأثراً بالجائحة مع فترات الحظر وإغلاق الأنشطة الاقتصادية. ولفت السعيد إلى أن عودة الأنشطة التجارية ستحسن مستوى التشغيل في نتائج الربع الثالث.

وانخفضت أرباح شركة "المراكز العربية" بنسبة 32.5% إلى 153.1 مليون ريال بنهاية الربع الأول المنتهي في يونيو 2020، مقارنة بـ227 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 16.9% خلال الربع الأول من السنة المالية 2021، أي ما يعادل 96.7 مليون ريال مقارنة بالربع الأول من السنة المالية 2020.

ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى قرار شركة المراكز العربية منح جميع المستأجرين تنازلًا عن الإيجارات التعاقدية ورسوم الخدمات لمدة ستة أسابيع (45 يومًا) بدءًا من 16 مارس 2020، بالإضافة لقيامها بدعم الأنشطة الأكثر تأثراً من جائحة فيروس كورونا المستجد مثل الأنشطة الترفيهية والمحلات التجارية التي تم إغلاقها بشكل إلزامي بموجب التوجيهات الحكومية.