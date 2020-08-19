السعودية تقفز إلى المرتبة 19 في مؤشر الريادة المالية

أشاد المرصد العالمي لريادة الأعمال بالتقدم الذي أحرزته المملكة على صعيد ترتيبها في التقرير الصادر لعام 2019 - 2020.

وحققت المملكة المرتبة السابعة عشرة في مؤشر حالة ريادة الأعمال العام الماضي صعوداً من المرتبة 41 في العام الأسبق.

كما قفزت المملكة من المرتبة الـ45 إلى المرتبة 19 في مؤشر الريادة المالية لعام 2019.

وحصلت السعودية على المرتبة الثالثة عالمياً بين 54 دولة في مؤشر التشريعات والأنظمة الحكومية من حيث الدعم والارتباط.

كما حققت السعودية المركز الخامس عشر في مؤشر البرامج الحكومية الريادية العام الماضي صعوداً من المرتبة الخامسة والثلاثين في عام 2018.