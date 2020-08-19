تعرف على استحواذات تسلا في 2019

الاستحواذ على Maxwell Technologies في صفقة تبادل أسهم تقدر قيمتها بـ 218 مليون دولار

Maxwell Technologies هي شركة تقوم بتصنيع وتسويق وتخزين الطاقة وبتقديم حلول توصيل الطاقة للسيارات

الاستحواذ على Maxwell Technologies بهدف تطوير بطاريات تسلا وخفض التكاليف مع دخول المزيد من المنافسين إلى السوق

إنفاق 96 مليون دولار على استحواذات متعددة من دون تفصيلها

شراء شركة DeepScale وهي شركة ناشئة للذكاء الاصطناعي بهدف تطوير نظام القيادة الذاتية Autopilot AI

الاستحواذ على شركة Hibar Systems الكندية لتصنيع البطاريات والهندسة.