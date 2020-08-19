ما الفرص الاستثمارية في سوق الأسهم السعودية؟

قال محمد الشماسي، الرئيس التنفيذي لشركة دراية المالية، إن السيولة العالية في سوق السوق والمصارف السعودية مع تراجع أسعار الفائدة توفر فرصاً استثمارية بديلة في سوق الأسهم السعودية، لا توفرها الأسواق المالية سواء في العقارات والسندات.

وشهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم، إجراء 43 صفقة خاصة بنحو 75.2 مليون ريال على نحو 3.24 مليون سهم، منها 42 صفقة على أسهم شركة ميد غلف للتأمين وشكلت هذه الصفقات نحو 3.95% من إجمالي أسهم الشركة المصدرة.

كذلك تمت صفقة خاصة على أسهم شركة اللجين بقيمة 2.2 مليون و بعدد 76.8 ألف سهم، حيث تشهد الشركة أول تداول لها منذ نهاية إبريل الماضي.

في حين يتداول السوق السعودية في المناطق الخضراء عند مستوى 7887 نقطة، بمكاسب نقطية بلغت 32 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة نحو 4.5 مليار ريال تمت عبر تداول نحو 202.2 مليون سهم.