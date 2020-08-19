أبرز نتائج شركات التأمين بالسعودية للربع الثاني

التأمين العربية التعاونية
4.6 مليون ريال مقارنة مع خسائر بلغت 12.5 مليون ريال بالفصل المماثل من 2019.
تراجع صافي المطالبات المتحملة ومخصص الديون المشكوك بتحصيلها.
ارتفاع صافي أقساط التأمين المكتسبة.
أكسا للتأمين التعاوني
نمو أرباح الربع الثاني 15% إلى 35 مليون ريال.
ارتفاع الفائض من عمليات التأمين بسبب التحسن في قطاع المحركات.
بوبا العربية للتأمين
نمو أرباح الربع الثاني 105% إلى 443 مليون ريال.
ارتفاع نتائج الاكتتاب 49%.
ميدغلف للتأمين
نمو أرباح الربع الثاني 556% إلى 27 مليون ريال.
ارتفاع صافي نتائج الاكتتاب 81% نتيجة انخفاض المطالبات المتكبدة بنسبة 46.7%.
التعاونية للتأمين
نمو 198% إلى 210.1 مليون ريال.
نمو صافي ربح الاكتتاب 72%.
انخفاض صافي المطالبات المتحملة 20%.
بروج للتأمين التعاوني
نمو 577% إلى 20 مليون ريال.
انخفاض صافي المطالبات المتكبدة 86%.
الوطنية للتأمين
12.7 مليون ريال مقارنة مع خسائر بلغت 15 مليون ريال بالفصل المماثل من 2019.
المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني
نمو الأرباح 185% إلى 7 ملايين ريال.