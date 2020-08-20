كيف تفاعلت الأسواق مع تصريحات الفدرالي؟

تراجعت المؤشرات الأميركية بنهاية تداولات الأمس بعد صدور نتائج محضر اجتماع الفدرالي والذي عقد أواخر الشهر الماضي.



وعلى الرغم من اعتراف الفدرالي بتحسن النشاط الاقتصادي وارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في الأشهر الماضية، إلا أنه شدد على استمرار حالة عدم اليقين بالنسبة للتعافي الاقتصادي ومستقبل الشركات، وأن التعافي من آثار كورونا سيأخذ وقتا أطول من المتوقع.

وصعد الدولار اليوم الخميس من أقل مستوى في عامين بعد محضر أقل ميلا إلى التيسير النقدي عن المتوقع من مجلس الاحتياطي الاتحادي مما أدى لإقبال على شراء العملة الأميركية التي سجلت أعلى زيادة خلال يوم واحد منذ يونيو.



وقفز مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات، واحدا بالمئة أعلى من أدنى مستوى في عامين عند 92.12 الذي بلغه يوم الثلاثاء. وعزز الدولار مكاسبه عند 92.90 في معاملات لندن المبكرة.