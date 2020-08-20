ماهي مؤشرات تعافي طلب النفط؟

قال الدكتور طلال البذالي خبير نفط إن الأسواق النفطية متفائلة بعودة الطلب لمستويات ما قبل الجائحة لكن عودة الطلب بنسب مرتفعة قد لا يكون ممكناً خلال العام الحالي ولن تتجاوز 90 مليون برميل يومياً، خلال الفترة المقبلة وامتداداً للسنة القادمة بحال تجاوزنا أزمة كورونا.

إلى ذلك، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن الطلب العالمي على النفط سيتعافى إلى 97% من مستواه قبل الأزمة في الربع الرابع.

ونقلت "رويترز" عن مسودة تقرير اجتماع أوبك+ الذي عقد الأربعاء أن اللجنة الوزارية المشتركة لأوبك+ ترى مؤشرات على تراجع في تراكم المخزونات في يوليو وتقلص الفجوة بين العرض والطلب النفطي.

وبحسب مسودة بيان الاجتماع، فإن الاجتماع المقبل للجنة الوزارية المشتركة لأوبك+ سيجرى في 17 سبتمبر المقبل، مع التأكيد على أن "وتيرة تعافي سوق النفط تبدو أبطأ مما كان متوقعا مع تنامي مخاطر حدوث موجة ثانية طويلة من كورونا".

وجاء الاجتماع لمراجعة الامتثال لتخفيضات إنتاج النفط الهادفة لدعم أسعار الخام في ظل جائحة فيروس كورونا.